Valdība nevar iejaukties "Olainfarm" akcionāru strīdos, pauž ministri

Pagājušajā nedēļā "Olainfarm" padomes priekšsēdētājs Pāvels Rebenoks aģentūrai LETA apliecināja, ka kompānijas starptautiskie akcionāri vērsušies ar vēstuli pie premjera Krišjāņa Kariņa (JV), tieslietu ministra Jāņa Bordāna (JKP), ekonomikas ministra Ralfa Nemiro (KPV LV), iekšlietu ministra Sanda Ģirģena (KPV LV) un ārlietu ministra Edgara Rinkēviča (JV), paužot satraukumu par notiekošos situāciju. Vēstulē starptautiskie institucionālie akcionāri no ASV, Zviedrijas un Igaunijas pauduši izbrīnu par esošo situāciju, kurā, neraugoties uz uzņēmuma oficiālajiem lēmumiem un paziņojumiem biržā, akcionāri "vienpersoniski un spontāni" sasaukuši sapulci 1.aprīlī.

Bordāns aģentūrai LETA stāstīja, ka Tieslietu ministrija (TM) ir saņēmusi "Olainfarm" investoru vēstuli un to patlaban izskata, tomēr, ministra ieskatā, TM uz to nav jāreaģē. "TM nav jāreaģē uz vēstuli, jo ir attiecīgā iestādes, kurām iesniedz dokumentus, piemēram, Uzņēmumu reģistrs vai tiesas. Ir noteikta kārtība, kādā akcionāri risina strīdus. Ja viņi mūs par to informē, paldies, esmu lietas kursā, bet konkrētus lēmumus pieņem attiecīgas iestādes. Tieslietu ministrs nav tas, kurš izskata akcionāru strīdus. Es nedrīkstu tajos iesaistīties un arī neiesaistīšos," viņš sacīja.

Savukārt Nemiro aģentūrai LETA teica, ka viņš ar šādu vēstuli nav iepazinies, vienlaikus piebilstot, ka valdībai nav jāizskata akcionāru strīdi.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka "Olainfarm" valde paziņojusi, ka ir atcēlusi 1.aprīlī plānoto akcionāru ārkārtas sapulci, jo, pārbaudot akcionāru sarakstus, atklājies, ka pieprasījumam par tās sasaukšanu, ko izteica "Olainfarm" bijušā īpašnieka Valērija Maligina, kurš mira 2017.gada decembrī, vidējā meita Nika Saveļjeva un jaunākās meitas Annas Emīlijas Maliginas aizbildne Signe Baldere-Sildedze, nav juridiska pamata, proti, pieprasījumu parakstījušās personas nav "Olainfarm" akcionāri un neatrodas uzņēmuma akcionāru reģistrā.

Savukārt "Olainfarm" lielākais akcionārs SIA "Olmafarm", kuras īpašnieces vienādās daļās ir Maligina meitas Irina Maligina, Anna Emīlija Maligina un Saveļjeva, aicinājis akcionārus ierasties uz iepriekš izsludināto akcionāru ārkārtas sapulci 1.aprīli, norādot, ka "Olainfarm" valde ir pakļāvusies padomes nelikumīgam spiedienam un, klaji ignorējot normatīvus, publiskojusi paziņojumu par akcionāru sapulces atsaukšanu.

Tikmēr "Olainfarm" padomes loceklis Mārtiņš Krieķis aģentūrai LETA uzsvēra, ka kompānija aicina akcionārus "neļauties dezinformācijai un nepiedalīties reideru organizētā mēģinājumā ieviest haosu vienā no lielākajiem Latvijas uzņēmumiem".

Krieķis pauda uzskatu, ka, izplatot aicinājumu rīkot prettiesisku akcionāru sapulci, notiek darbība to personu interesēs, kuras faktiski jau iegādājušās divu "Olainfarm" mantinieču akcijas, ar mērķi aizmuguriski sagrābt varu uzņēmumā. "Šāda rīcība ir pretēja gan Valērija Maligina pēdējai izteiktajai gribai, gan arī klaji ignorē akciju sabiedrības valdes vienbalsīgi pieņemto lēmumu," viņš sacīja.

"Olainfarm" akcionāri ārkārtas sapulcē 1.aprīlī plānoja lemt par izmaiņām padomes sastāvā - akcionāru ārkārtas sapulces darba kārtībā iekļauti jautājumi par padomes vēlēšanām, par atlīdzības noteikšanu padomes locekļiem, kā arī par revīzijas komitejas atsaukšanu, jaunas revīzijas komitejas ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu revīzijas komitejas locekļiem.

Tikmēr lielo akcionāru strīdu dēļ birža "Nasdaq Riga" no 1.aprīļa apturējusi tirdzniecību ar "Olainfarm" akcijām.

"Olainfarm" nodarbojas ar gatavo zāļu formu, farmaceitisko preparātu un uztura bagātinātāju, kā arī ar ķīmisko vielu un aktīvo farmaceitisko ingredientu ražošanu. Kompānijas akcijas kotē "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā.