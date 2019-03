"Pica Lulū" ieguldīs pusmiljonu jaunās picērijās

Tostarp ceturtdien, 14.martā kompānija atklājusi pēc kārtas 17.picēriju Tērbatas ielā, blakus Saktas ziedu tirdziņam. Šīs picērijas atvēršanā ieguldīto investīciju apmērs vēl tiek apkopots.

"Later LTD" mārketinga projektu vadītāja Līva Segliņa pastāstīja, ka uzņēmuma šā gada mērķis ir arī izveidot speciālu "Pica Lulū" mācību centru, kurā kompānijas esošos un topošos darbiniekus plānots apmācīt picu cepšanā, kā arī apkalpošanas standartos, tādējādi paaugstinot kopējot "Pica Lulū" tēlu. "Patlaban apmācības notiek centralizēti, bet nav vienas iestādes jeb skolas, kurā to darīt. Turpmāk mums šim nolūkam būs mācību centrs," skaidroja uzņēmuma pārstāve.

Viņa piebilda, ka plašāka informācija par mācību centrā ieguldīto investīciju apmēru un tā atvēršanas vietu, kā arī laiku vēl nav pieejama. Taču mācību centrs, visticamāk, būs izvietots Rīgā.

Tīklu "Pica Lulū" pārvalda uzņēmums SIA "Later LTD", kas 2017.gadā strādāja ar 5,417 miljonu eiro apgrozījumu un 336 055 eiro peļņu, liecina informācija "Firmas.lv".

"Later LTD" ir picēriju tīkla "Pica Lulū" izveidotājs un franšīzes turētājs. "Later LTD" dibināts 1993.gadā, tā pamatkapitāls ir 157 620 eiro. Kompānija pieder Elmāram Ronaldam Tannim (50%), Pēterim Intam Ruģelim (40%) un Kasparam Sūniņam (10%). Uzņēmumam kopumā ir 17 picērijas Latvijā.