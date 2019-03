Vienlaikus "Rīgas namu pārvaldnieka" finanšu pārskata vadības ziņojumā atzīmēts, ka kompānijas kopējie ieņēmumi 2018.gadā bija 61,23 miljonu eiro apmērā, bet kopējie izdevumi - 60,3 miljoni eiro. Salīdzinājumā ar 2017.gadu kompānijas kopējie ieņēmumi ir auguši par 4,4%, bet kopējie izdevumi - par 4%.

Tāpat kompānijas finanšu pārskatā minēts, ka "Rīgas namu pārvaldnieka" ieņēmumos ieņēmumi no dzīvojamo māju pārvaldīšanas pagājušajā gadā veidoja 69%, ieņēmumi no plānotajiem remonta darbiem - 19%, ieņēmumi no avārijas remonta darbiem - 4%, ieņēmumi no saņemtajiem līgumsodiem - 3%, ieņēmumi no starpniecības pakalpojumiem - 2%, ieņēmumi no maksas pakalpojumiem - 1%, bet pārējie ieņēmumi - 2%.

Remontdarbus "Rīgas namu pārvaldnieks" 2018.gadā veicis 3048 dzīvojamās mājās par kopējo summu 16,73 miljoni eiro, tostarp ūdensvada un kanalizācijas remonti veikti 3,308 miljonu eiro apmērā, siltumapgādes sistēmu remonti - 2,888 miljonu eiro apmērā, jumtu remonti - 2,059 miljonu eiro apmērā, liftu remonti - 2,004 miljonu eiro apmērā, ēku konstruktīvo elementu remonti veikti 1,782 miljonu eiro apmērā, elektroapgādes sistēmu remonti - 1,286 miljonu eiro apmērā, kāpņu telpu kosmētiskie remonti - 1,082 miljonu eiro apmērā, tehniskās dokumentācijas noformēšana izmaksājusi 589,3 tūkstošus eiro, gala sienu siltināšanas un šuvju hermetizācijas darbi veikti 444,3 tūkstošu eiro apmērā, dūmvadu, skursteņu un ventilācijas šahtu remonti - 164,5 tūkstošu eiro apmērā, bet bēniņu vai pagrabu siltināšana veikta 47,1 tūkstoša eiro apmērā.

Pagājušā gada beigās "Rīgas namu pārvaldnieka" pārvaldīšanā bija 4294 ēkas ar kopējo platību 8,11 miljoni kvadrātmetru.

"Rīgas namu pārvaldnieka" apgrozījums 2017.gadā bija 55,593 miljoni eiro, bet kompānijas peļņa bija 690 416 eiro.

"Rīgas namu pārvaldnieks" pieder Rīgas pašvaldībai. Uzņēmums izveidots 2010.gada beigās, apvienojot 15 pašvaldības namu pārvaldīšanas kapitālsabiedrības.