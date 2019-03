Ja komersanti regulatora lēmumu nepildīs, tad SPRK var lemt par numerācijas tiesību anulēšanu. Šādu lēmumu regulatora padome pieņēma, ņemot vērā, ka numerācijas resursi Latvijā ir ierobežoti un, ka joprojām ir elektronisko sakaru komersanti, kuri ir saņēmuši numerācijas lietošanas tiesības, bet realitātē tās neizmanto.

Pieņemtais lēmums nozīmē, ka konkrētajiem deviņiem komersantiem - SIA "Baltcom", SIA "CSC Telecom", SIA "Latnet" (iepriekš SIA "Stream Networks"), SIA "Radio Telecommunication Network", SIA "RETN Baltic" (iepriekš SIA "Optron"), SIA "Sevdi Mobile", SIA "Sigis", SIA "Teleglobal", SIA "Telegrupa Baltijā" - ir pienākums līdz 2019. gada 7. septembrim izmantot vismaz 30% no viņiem piešķirtajiem numuriem, līdz 2020. gada 7. martam - vismaz 50% no viņiem piešķirtajiem pakalpojumu numuriem, bet līdz 2020. gada 7. martam - vismaz 50% no viņiem piešķirtajiem fiksētajiem numuriem.

Ja līdz noteiktajam termiņam minētie komersanti nebūs izpildījuši regulatora specifiskos lietošanas tiesību nosacījumus - prasības attiecībā uz efektīvu numerācijas izmantošanu, SPRK var lemt par neizmantoto numerācijas lietošanas tiesību anulēšanu.

"Baltcom" dibināts 1991. gadā. Uzņēmuma apgrozījums 2017. gadā bija 17,021 miljons eiro un tas strādāja ar 3,7 miljonu eiro zaudējumiem.

"CSC Telecom" dibināts 2002. gadā. Uzņēmuma apgrozījums 2017. gadā bija 2,579 miljoni eiro, bet peļņa - 58 624 eiro.

"Latnet" dibināts 2007. gadā. Uzņēmuma apgrozījums 2017. gadā bija 3,88 miljoni eiro, bet peļņa - 283 480 eiro.

"Radio Telecommunication Network" dibināts 1994. gadā. Uzņēmuma peļņa 2017. gadā bija 159 287 eiro, bet zaudējumi - 7072 eiro.

"RETN Baltic" dibināts 1992. gadā. Uzņēmuma peļņa 2017. gadā bija 1,254 eiro un tas strādāja ar 178 346 eiro zaudējumiem.

"Sevdi Mobile" dibināta 1993. gadā. Uzņēmums nav iesniedzis gada pārskatus kopš 2004. gada.

"Sigis" dibināts 1992. gadā. Uzņēmuma apgrozījums 2017. gadā bija 2,948 eiro un peļņa - 54 652 eiro.

"Teleglobal" dibināts 2008. gadā. Uzņēmuma apgrozījums 2017. gadā bija 54 855 eiro un tas strādāja ar 1701 eiro zaudējumiem.

"Telegrupa Baltijā" dibināts 1996. gadā. Uzņēmuma apgrozījums 2017. gadā bija 1,311 miljoni eiro un peļņa 7058 eiro.