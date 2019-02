Jaunās sērijas modeļi apvieno labāko no Samsung un gana daudz ievērojamu jaunumu – ekrānu bez liekiem elementiem un ierobežojumiem – abu flagmaņu displejs sedz 94% no visa korpusa laukuma, piedāvājot iespaidīgu 1440x3040 pikseļu izšķirtspēju; zem stikla iestrādātu unikālu ultraskaņas 3D tehnoloģiju īpašnieka atpazīšanai; Gorilla Glass 6 stiklu īpašai izturībai; atmiņu līdz pat vienam terabaitam.

Galaxy S10e ir 5.8 collu SuperAMOLED displejs ar FullHD+ izšķirtspēju (2280 x 1080 pikseļi), 8 Gb operatīvā atmiņa un 3100 mAh akumulatora ietilpība. Viedtālruņa svars būs 150 grami, un tam būs divas 12 un 16 megapikseļu kameras aizmugurē un 10 megapikseļu kamera ierīces priekšpusē.

Galaxy S10 ir 6.1 collas SuperAMOLED displejs ar QHD izšķirtspēju (3040 x 1440 pikseļi), 8 Gb operatīvā atmiņa, 3400 mAh akumulatora ietilpība un tā svars – 157 grami. Ierīce ir aprīkota ar trim aizmugurējām kamerām (12, 12 un 16 megapikseļi) un 10 megapikseļu selfiju jeb priekšējo kameru.



Vērienīgākais sērijas modelis Galaxy S10+ ir aprīkots ar 6.4 collu SuperAMOLED displeju ar QHD+ izšķirtspēju (3040 x 1440 pikseļi) un 8 Gb operatīvo atmiņu viedtālruņa modeļiem ar iebūvēto atmiņu 128 Gb un 512 Gb . Savukārt modelim ar viena 1 terabaita iebūvēto atmiņu ir 12 Gb operatīvā atmiņa. S10+ akumulatora ietilpība ir 4100 mAh, svars – 175gr. Tam ir trīs aizmugurējās kameras (12, 12 un 16 megapikseļi) un divas kameras ierīces priekšpusē – 8 un 10 megapikseļi.

Lattelecom tirdzniecības vietās Galaxy S10e viedtālruņa cena būs 756 eiro, S10 maksās no 909 eiro, savukārt S10+ no 1008 eiro. Iegādājoties S10 vai S10+ viedtālruni iepriekšpārdošanā, komplektā līdzi saņems Samsung Galaxy Buds austiņas.



Lattelecomveikals.lv un 17 veikalos visā Latvijā jaunākos Samsung Galaxy sērijas modeļus var rezervēt līdz 4. martam, lai būtu starp pirmajiem jaunā Samsung lietotājiem. Oficiāli jaunākos Galaxy sērijas modeļus iegādāties varēs no 8. marta.