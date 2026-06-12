Loterijā vinnētie miljoni vīrieti tā arī nekad nesasniedza - Spānijā pēc 14 gadiem noslēdzies skandalozs krāpšanas stāsts
Pēc 14 gadus ilgas izmeklēšanas un tiesvedības Spānijā noslēgusies skaļa krāpšanas lieta par vairāku miljonu eiro laimestu izkrāpšanu. Tomēr stāsta beigas nevar līdz galam dēvēt par laimīgām.
2012. gadā Spānijas ziemeļrietumu pilsētā Akoruņā notika kāds incidents. Proti, kāds klients vērsās pie pārdevēja, lai pārbaudītu savas loterijas biļetes numurus, taču pārdevējs, saprotot, ka biļete nesusi 4,7 miljonu eiro laimestu, apzināti sameloja un viņam pasacīja, ka neviens no numuriem nav izrādījies veiksmīgs.
Pēc tam pārdevējs centās iegūt laimestu sev, apgalvojot, ka uzvarējušo biļeti iegādājies savā veikalā. Tomēr vīrieša uzvedība daudziem šķita aizdomīga un loterijas administrācija atteicās izmaksāt viņam naudu, paturot biļeti savā rīcībā, kamēr notiek izmeklēšana.
Tiesas process ilga 14 gadus, kuru laikā veikala īpašnieks vairākkārt centās pretendēt uz laimestu, tomēr - nesekmīgi. Nu izmeklēšana vainagojusies panākumiem un Spānijā tiesa negodprātīgajam vīrietim piespriedusi trīsarpus gadu cietumsodu par krāpšanu sevišķi lielā apmērā.
Tomēr stāstu par līdz galam laimīgu nosaukt nevar, jo īstais biļetes īpašnieks 2014. gadā devās mūžībā, tā arī nesagaidījis ne taisnīgumu, ne iespēju izmantot savu vairāku miljonu eiro laimestu. Tiesa tagad lēmusi, ka viss 4,7 miljonu eiro lielais džekpots jāizmaksā viņa mantiniekiem, kuri bija iesaistīti gadiem ilgā tiesvedībā. Tikmēr negodprātīgajam pārdevējam vēl ir iespējams spriedumu pārsūdzēt Augstākajā tiesā.