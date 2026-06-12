Briselē aizliegs iznomāt elektriskos skrejriteņus
Briselē no nākamā gada būs aizliegts iznomāt elektriskos skrejriteņus, paziņojušas Beļģijas galvaspilsētas varasiestādes.
Līdzīgu lēmumu pēdējos gados pieņēmušas arī citas Eiropas pilsētas, tostarp Parīze, Madride un Prāga.
Brisele savu lēmumu pamatoja ar drošības apsvērumiem, norādot, ka elektrisko skrejriteņu noma saistīta ar pārāk daudziem negadījumiem, dažādiem traucējumiem un ļaunprātīgu izmantošanu.
Briselē pašreizējiem elektrisko skrejriteņu iznomātājiem "Bolt" un "Dott" piešķirtās licences beidzas 2026. gada beigās un netiks atjaunotas, bet cilvēki joprojām varēs iznomāt elektriskos velosipēdus, lai pārvietotos pa pilsētu.
"Bolt" un "Dott", kā arī arodbiedrība ACV-CSC kritizēja aizliegumu, norādot, ka tas apdraud desmitiem galvenokārt mazkvalificētu darbavietu.
Elektrisko skrejriteņu atbalstītāji slavē tos kā videi draudzīgu veidu, kā izvairīties no sastrēgumiem, bet kritiķi uzskata, ka tie traucē gājējiem un piegružo ielas.
Briseles reģionālā valdība paziņoja, ka aizliegums pieņemts pēc satraucošā negadījumu skaita pieauguma, kuros iesaistīti šie transportlīdzekļi. 2025. gadā negadījumos cieta 666 cilvēki, kas ir par 26% vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Elektriskie skrejriteņi bieži tiek arī nepareizi novietoti, aizsprosto ceļus un tiek izmantoti noziedzīgiem mērķiem, piemēram, narkotiku kontrabandai, norādīja Briseles reģionālā valdība.