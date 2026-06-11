Eiropas lielvalstis grib panākt jaunas Krievijas un Ukrainas miera sarunas
Nākamajā G7 samitā Francijas, Vācijas un Lielbritānijas līderi plāno pārliecināt ASV prezidentu Donaldu Trampu atbalstīt jaunu miera sarunu rīkošanu starp Krieviju un Ukrainu, raksta aģentūra "Bloomberg", atsaucoties uz vairākiem avotiem.
Pēc avotu teiktā, Eiropas līderi uzskata, ka pēdējā laikā kara gaita ir mainījusies Ukrainas labā, un tas rada iespēju rīkot sarunas, kas izietu ārpus tā dēvēto Ankoridžas vienošanos robežām.
Pēc Trampa tikšanās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu Aļaskā pagājušajā gadā Maskava centās panākt, lai jebkurā miera līgumā būtu iekļauta Ukrainas piekāpšanās attiecībā uz visu Donbasu.
Saskaņā ar "Bloomberg" rīcībā esošo informāciju Parīze, Berlīne un Londona vēlas jau nākamajā mēnesī sākt sarunas, kurās piedalītos amatpersonas no Eiropas, ASV, Ukrainas un Krievijas.
G7 samits notiks no 15. jūnija līdz 17. jūnijam Francijas kūrortā Eviānā. Kā vakar paziņoja Francijas prezidents Emanuels Makrons, vienā no samita sēdēm piedalīsies arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.