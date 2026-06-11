Lielbritānijas aizsardzības ministrs Džons Hīlijs.
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Šodien 14:44
Aizsardzības finansējums sašķeļ Londonu: Hīlijs pamet Stārmera valdību
Lielbritānijas aizsardzības ministrs Džons Hīlijs ceturtdien paziņojis par atkāpšanos no amata.
Paziņojot par atkāpšanos, Hīlijs vēstulē Lielbritānijas premjerministram Kīram Stārmeram norādījis, ka nevar pieņemt premjera piedāvāto aizsardzības investīciju plāna finansiālo risinājumu, jo tas "neatbilst tam, kas šajā bīstamajā laikā nepieciešams aizsardzībai un valstij".
Viņš paziņoja, ka šajā situācijā neredz citu iespēju, kā iesniegt atlūgumu.