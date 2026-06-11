Aizsardzības finansējums sašķeļ Londonu: Hīlijs pamet Stārmera valdību
Foto: ZUMAPRESS.com
Lielbritānijas aizsardzības ministrs Džons Hīlijs.
Pasaulē

Aizsardzības finansējums sašķeļ Londonu: Hīlijs pamet Stārmera valdību

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

Lielbritānijas aizsardzības ministrs Džons Hīlijs ceturtdien paziņojis par atkāpšanos no amata.

Aizsardzības finansējums sašķeļ Londonu: Hīlijs pa...

Paziņojot par atkāpšanos, Hīlijs vēstulē Lielbritānijas premjerministram Kīram Stārmeram norādījis, ka nevar pieņemt premjera piedāvāto aizsardzības investīciju plāna finansiālo risinājumu, jo tas "neatbilst tam, kas šajā bīstamajā laikā nepieciešams aizsardzībai un valstij".

Viņš paziņoja, ka šajā situācijā neredz citu iespēju, kā iesniegt atlūgumu.

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