"Dāvanā" saindēts alkohols. Poltavā aizurēts jaunietis, kurš krievu specdienestu uzdevumā noindēja ukraiņu karavīru
Ukrainas tiesībsargājošās iestādes aizturējušas Poltavas apgabala iedzīvotāju, kurš bija tiešais Krievijas specdienestu uzdevuma izpildītājs.
Tiesībsargājošās iestādes atmaskojušas un aizturējušas 19 gadus vecu Poltavas apgabala iedzīvotāju, kuru Krievijas specdienesti bija savervējuši, lai saindētu Ukrainas bruņoto spēku karavīru. Par to informē Žitomiras apgabala prokuratūras preses dienests.
Pirmstiesas izmeklēšanā noskaidrots, ka Krievijas specdienesta pārstāvis jauno ukraini savervējis, izmantojot platformu "Telegram". Aizdomās turētais saņēmis uzdevumu par 5000 grivnām (nepilni 100 eiro) veikt darbības, kuru mērķis bija nogalināt 23 gadus vecu Ukrainas Jūras kājnieku.
Krievijas specdienests, izmantojot sociālajos tīklos izveidotu viltus meitenes profilu, uzsāka saziņu ar Ukrainas jūras kājnieku. Ar potenciālo upuri tika sarunāta "dāvanas" nosūtīšana pa pastu.
Pēc tam aizturētais iegādājās stiprā alkohola pudeli un, izmantojot medicīnisko šļirci, tajā ievadīja indīgu maisījumu uz metadona bāzes. Pēc tam viņš šo "dāvanu" nosūtīja uz Žitomiru.
Ukrainas karavīrs, neko nenojaušot, mājās izdzēra saindēto alkoholu. Pēc tam viņam kļuva slikti, un cietušais tika nogādāts slimnīcā. Pēc dažām dienām viņš intensīvās terapijas nodaļā nomira.
Saistībā ar notikušo izmeklētāji sākuši kriminālprocesu saskaņā ar Ukrainas Kriminālkodeksa 115. panta 2. daļas 6. un 12. punktu par tīšu slepkavību, kas izdarīta par atlīdzību un agresorvalsts specdienestu interesēs, un kuras upuris ir militārpersona.
Aizdomās turētajam jau izvirzīta apsūdzība par minētā nozieguma izdarīšanu.