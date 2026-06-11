11. jūnijā Ukrainā pirmo reizi tiek atzīmēta Bezpilota sistēmu spēku diena
Ārzemju nodaļa
Jauns.lv
Turpmāk šis datums - 11. jūnijs - tiks atzīmēts katru gadu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzsver, ka mūsdienu karadarbība vairs nav iedomājama bez droniem. Ukrainas bezpilota sistēmas efektīvi darbojas frontes līnijā un sniedz triecienus dziļi ienaidnieka teritorijā. Pateicoties to precizitātei, Krievijas zaudējumi mēnesī pārsniedz 30 000 kritušo un ievainoto. Prezidents pateicas visiem Bezpilota sistēmu spēku karavīriem, tehnoloģiju izstrādātājiem un ikvienam, kas sniedz savu ieguldījumu Ukrainas labā.
11. jūnijā Ukrainā pirmo reizi tiek atzīmēta Bezpi...