Krievijas politiķi "apklusina" brīdī, kad viņš tribīnē sāk runāt par kodolieročiem. VIDEO
Pirms dažiem gadiem likvidētās Sociālās aizsardzības partijas pārstāvis Sanktpēterburgas Likumdevēju sapulces laikā no tribīnes aicināja Ukrainā pielietot kodolieročus, jo "SVO" jeb "Īpašā militārā operācija" nenorit pēc plāna. Tajā brīdī viņam atslēdza mikrofonu.
Sanktpēterburgas Likumdevēju sapulcē vārds tika dots mazo un ārpusparlamentāro partiju pārstāvjiem. Par vienu no runātājiem kļuva Sociālās aizsardzības partijas galvenās politiskās pārvaldes vadītājs Viktors Perovs. Notikušajam uzmanību pievērsa vietējais izdevums "Rotonda".
2023. gada 3. jūnijā Krievijas Augstākā tiesa apmierināja Tieslietu ministrijas prasību par Sociālās aizsardzības partijas (SĀP) likvidāciju, taču SĀP paziņoja, ka plāno pārsūdzēt šo lēmumu.
No sapulces tribīnes Perovs aicināja deputātus vērsties pie Vladimira Putina ar "lūgumu sākt kodolieroču pielietošanu" Ukrainā, jo "SVO viss noritēja ne tā, kā plānots".
"Kā mēs visi atceramies, Zelenska noziegumu režīms, kas iedziļinājies rusofobijā un antikomunismā, Eiropas Savienības patronāžā uzbruka mūsu dzimtenei ar mērķi ieviest bandītu, neonacistu un Banderas režīmu. Tāpēc mūsu prezidents Vladimirs Putins bija spiests sākt SVO. Bet, diemžēl, viss noritēja ne tā, kā plānots. Tāpēc uzskatu, ka jums, deputāti, jāvērtē iespēja vērsties pie Krievijas prezidenta ar lūgumu sākt kodolieroču pielietošanu un vērst tos pret Banderas un Šuheviča atbalstītājiem, kas novedīs Ukrainas vadību pie miera līguma parakstīšanas un pabeigs SVO," paspēja sacīt Perovs, pirms viņam atslēdza mikrofonu.
4. jūnijā Putins Sanktpēterburgas Starptautiskajā ekonomikas forumā (PMEF), atbildot uz jautājumu par karu Ukrainā, paziņoja, ka Krievijas Bruņotie spēki uzbrūk pa visu frontes līniju.