VIDEO: Ukrainas aizstāvji efektīvi izmanto vidēja trieciena dronus, lai uzbruktu krievu okupantiem
475. atsevišķā triecienpulka (kods 9.2) bezpilota lidaparātu piloti izmanto vidēja trieciena līdzekļus lai iznīcinātu Krievijas militārā transporta un loģistikas objektus.
Ukrainas bruņoto spēku 475. atsevišķā triecienpulka (9.2. kods) karavīri vienas nedēļas laikā iznīcināja 110 Krievijas okupantu tehnikas vienības, teikts pulka kaujas ziņojumā. Saskaņā ar 9.2. kodu iepriekšminētais Krievijas militārā tehnikas daudzums tika iznīcināts, izmantojot vidēja trieciena ieročus attālumā līdz 150 km.
Videjā trieciena rādiusa raķetes un droni ļauj sistemātiski uzbrukt ienaidnieka mērķiem 30 līdz 200 kilometru attālumā. Šajā attālumā Krievijas okupanti uztur ievērojamu infrastruktūru, lai atbalstītu savus karaspēkus frontes līnijās. Tas ietver komandpunktus, munīcijas noliktavas, loģistiku, pretgaisa aizsardzības sistēmas, radarus, dronu vadības centrus utt.
Ukrainas spēki bieži izmanto FP-2, "Hornet" un "Bulava" dronus kā vidēja trieciena ieročus. Šie droni lidojuma pēdējos kilometros var darboties autonomi, tādējādi palielinot to efektivitāti. Tie skenē reljefu un patstāvīgi nosaka mērķus. Piemēram, izmantojot "Hornet" dronus, Ukrainas Aizsardzības spēki spēja praktiski bloķēt sauszemes koridoru no Krievijas uz anektēto Krimu.
475. atsevišķā triecienpulka (9.2. kods) bezpilota lidaparātu piloti izmanto vidēja trieciena ieročus, lai iznīcinātu Krievijas militāro transportu, loģistiku un citus okupantu mērķus.