Vācija un Francija atsakās no kopīgas iznīcinātāju programmas
Iesaistīto uzņēmumu ilgstošo domstarpību dēļ Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs un Francijas prezidents Emanuels Makrons vienojušies atteikties no kopīgas iznīcinātāju programmas, pirmdien paziņojusi Vācijas valdība.
Līderi "nonāca pie kopīga vērtējuma, ka uzņēmumi nespēs vienoties par kopīgas kaujas lidmašīnas būvi", aģentūrai AFP pavēstīja valdības amatpersona.
Runa ir par projektu "Future Combat Air System" (FCAS), kas tika sākts 2017. gadā, lai nomainītu Francijas reaktīvās lidmašīnas "Rafale" un Vācijas un Spānijas izmantotās lidmašīnas "Eurofighter". Taču projekta attīstību apgrūtināja domstarpības starp iesaistītajiem uzņēmumiem - Francijas "Dassault Aviation" un "Airbus", kas pārstāv Vāciju un Spāniju.
Atteikšanās no projekta būs trieciens Eiropas valstu centieniem ciešāk sadarboties aizsardzības jomā un demonstrēt vienotu fronti.
Neraugoties uz atteikšanos no kopīga iznīcinātāja izstrādes, citas projekta daļas tiks turpinātas, atklāja Vācijas amatpersona. "FCAS faktiskais kodols tiks turpināts kā Eiropas sistēma," teica amatpersona, raksturojot to kā "nervu sistēmu, kas savieno lidmašīnas, bezpilota lidaparātus un citus komponentus integrētā veselumā".