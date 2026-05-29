“Tikai četras minūtes”: Rumānija skaidro, kāpēc nenotrieca Krievijas dronu
Rumānijas bruņotajiem spēkiem nebija pietiekami daudz laika, lai notriektu dronu, kas bija ielidojis Rumānijas gaisa telpā un Galacas pilsētā ietriecās daudzdzīvokļu namā, piektdien preses konferencē pavēstīja Apvienoto spēku pavēlniecības ģenerālis George Maksims.
Nebija "reālistisku iespēju" to droši neitralizēt, pauda ģenerālis. "Mums pieejamais laiks - četras minūtes - bija ārkārtīgi īss," sacīja Maksims.
Rumānijas prezidents Nikušors Dans sacīja, ka lēmums neveikt uzbrukumu tika pieņemts, "jo nebija apstākļu, kas nepieciešami, lai to iznīcinātu, būtiski neapdraudot civiliedzīvotāju drošību".
Rumānijas pierobežas pilsētā Galacā naktī daudzdzīvokļu namā ietriecies Krievijas drons, piektdien paziņoja Rumānijas Aizsardzības ministrija.
Drona trieciens Rumānijā
Divi cilvēki guva vieglus ievainojumus, un viņiem palīdzība tika sniegta uz vietas.
Ukrainas Gaisa spēki iepriekš ziņoja par Krievijas dronu uzbrukumu Odesas apgabalam Reņi virzienā. Attālums no Reņi līdz Galacai tiešā līnijā ir aptuveni 20 kilometru.