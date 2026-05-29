ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss ceturtdien paziņoja, ka sarunās panākts progress.
ASV un Irāna panākušas progresu sarunās par pamiera pagarināšanu
ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss ceturtdien paziņoja, ka Savienotās Valstis un Irāna panākušas lielu progresu virzienā uz pamiera pagarināšanu, bet prezidents Donalds Tramps vēl nav gatavs to apstiprināt.
"Mēs apspriežam dažus formulējuma jautājumus. Mēs esam panākuši ievērojamu progresu," žurnālistiem paziņoja Venss dažas stundas pēc tam, kad mediji, atsaucoties uz informētiem avotiem ASV, ziņoja, ka ASV un Irānas sarunvedēji vienojušies par pamatnostādnēm, kas paredz pagarināt pamieru par 60 dienām un sākt sarunas par Irānas kodolprogrammas nākotni, taču vienošanās vēl jāapstiprina Trampam un Irānas vadībai.
Venss pauda cerību, ka progress turpināsies un prezidents varēs apstiprināt vienošanos, bet piebilda, ka tas vēl nav skaidrs.