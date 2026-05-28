Iepērcies “Temu”? Eiropas Komisija brīdina par ļoti augstu nelegālu preču risku
Eiropas Komisija (EK) ceturtdien piemēroja 200 miljonu eiro naudassodu Ķīnas tiešsaistes iepirkšanās platformai "Temu" par Eiropas Savienības (ES) noteikumu pārkāpumiem, tirgojot nelegālus produktus.
"Uzņēmums nav pienācīgi identificējis, analizējis un novērtējis sistēmiskos riskus, kas saistīti ar nelegālu preču piedāvāšanu savā platformā, kā arī ar to saistīto kaitējumu patērētājiem Eiropas Savienībā," norāda EK.
EK uzskata, ka patērētājiem Eiropā ir "ļoti liela varbūtība saskarties ar nelikumīgām precēm" platformā "Temu", un uzņēmums nav pietiekami novērtējis to, cik bieži patērētāji ES varētu saskarties ar šādām precēm.
EK šo izmeklēšanu sāka 2024. gada oktobrī, bet pērn jūlijā sākotnējos secinājumos paziņoja, ka "Temu" ir pārkāpis ES Digitālo pakalpojumu akta (DSA) prasības.
"Temu" tagad ir jāsamaksā 200 miljonu eiro naudassods un līdz 28. augustam EK jāiesniedz plāns ar pasākumiem, lai novērstu konstatētos pārkāpumus. Ja "Temu" šo prasību neievēros, uzņēmumam var tikt piemēroti periodiski naudassodi.
"Temu" lietotāju skaits ES veido aptuveni 130 miljonus.