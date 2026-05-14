Jauns posms cīņā par ASV palīdzību Ukrainai: Kongress apiet Džonsona blokādi
Amerikāņu likumdevēji ir nodrošinājuši nepieciešamo atbalstu, lai izskatītu iniciatīvu par papildu palīdzību Ukrainai.
ASV Kongress varētu izskatīt jaunu likumprojektu par militāro un finansiālo atbalstu Ukrainai jau jūnijā. Petīcija par likumprojekta nodošanu balsošanai ir saņēmusi nepieciešamo minimālo parakstu skaitu — 218, vēsta "Reuters".
Kalifornijas pārstāvja Kevina Kailija paraksts trešdien izrādījās izšķirošs. Ar to iniciatīva pārsniedza minimālo atbalsta slieksni, kas nepieciešams, lai sāktu izskatīšanu Kongresa apakšpalātā. Savāktie paraksti ļauj likumdevējiem ierosināt balsojumu par likumprojektu pat tad, ja Pārstāvju palātas republikāņu vadība ar spīkeru Maiku Džonsonu priekšgalā neplāno to iekļaut darba kārtībā. Paredzams, ka iniciatīvas izskatīšana notiks jau jūnija sākumā.
Apskatāmais likumprojekts ir H.R. 2913, ko 2025. gada aprīlī iesniedza demokrāts Gregorijs Mīkss, viens no vadošajiem demokrātu pārstāvjiem Pārstāvju palātas Ārlietu komitejā.
Dokumentā ir paredzēta vairāk nekā viena miljarda dolāru liela drošības palīdzība Ukrainai, kā arī papildu atbalsts līdz 8 miljardiem dolāru tiešo aizdevumu veidā. Turklāt dokumentā ir paredzētas stingrākas sankcijas pret Krieviju, tostarp tās, kas vērstas pret Krievijas naftas sektoru.
Analītiķi uzskata, ka likumprojekta pieņemšanas iespējamība joprojām ir niecīga ASV prezidenta Donalda Trampa nostājas dēļ. Tomēr pats fakts, ka likumprojekts atkal ir darba kārtībā, paver jaunu posmu cīņā par Amerikas palīdzību, īpaši, ja demokrātiem novembra vēlēšanās izdosies atgūt kontroli Senātā.
Trampa administrācija pašlaik nesniedz tiešu palīdzību Ukrainai. Tā vietā amerikāņu ieročus PURL programmas ietvaros iegādājas Eiropas valstis, kas pēc tam tiek nogādāti Kijivā. Tramps vairākkārt kritizējis savu priekšgājēju Džo Baidenu par bezmaksas militārās palīdzības sniegšanu Ukrainai.