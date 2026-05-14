Pentagons aptur 4000 ASV karavīru izvietošanu Eiropā
ASV Aizsardzības ministrija ir apturējusi vairāk nekā 4000 kaujas brigādes karavīru nosūtīšanu uz Eiropu, trešdien ziņoja laikraksts "Wall Street Journal".
Lēmums tika paziņots sanāksmē, kurā piedalījās ASV armijas Eiropas pavēlniecība (EUCOM) un ASV armijas daļas, raksta "Wall Street Journal", atsaucoties uz kādu Pentagona amatpersonu.
Bija paredzēts, ka karavīri tiks nosūtīti uz Poliju uz plānoto deviņu mēnešu rotāciju.
ASV armija martā paziņoja, ka brigāde aizstās citus spēkus kārtējās rotācijas ietvaros. Saskaņā ar "Wall Street Journal" sniegto informāciju daļa ekipējuma un personāla jau bija ceļā, tāpēc dažas armijas amatpersonas pārsteidzis šis lēmums.
Laikraksts, atsaucoties uz vairākām Pentagona amatpersonām, ziņo, ka EUCOM ir ieteikusi neaizstāt vairāk nekā 4000 karavīru pēc to vairāku mēnešu rotācijas izvietošanas, bet nav pieprasījusi tūlītēju misijas atcelšanu.
Aizsardzības ziņu platforma "Task and Purpose" ziņo, ka bija paredzēts, ka karavīri galvenokārt strādās kopā ar partneru spēkiem Polijā operācijas "Atlantic Resolve" ietvaros. Šī ASV misija tika uzsākta NATO sabiedroto atbalstam 2014. gadā pēc Krievijas veiktās Krimas aneksijas.
Pirms divām nedēļām ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets uzdeva izvest aptuveni 5000 ASV karavīru no Vācijas. Pēc tam Polija atkārtoti apliecināja gatavību uzņemt vairāk ASV spēku.