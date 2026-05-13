Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu.
Vakar 22:40
Netanjahu Irānas kara laikā slepeni apmeklējis Apvienotos Arābu Emirātus
Izraēlas premjerministra Benjamina Netanjahu birojs trešdien paziņoja, ka viņš Irānas kara laikā slepeni apmeklējis Apvienotos Arābu Emirātus (AAE).
Vizītes laikā Netanjahu tikās ar AAE prezidentu šeihu Mohammedu bin Zajedu Al Nahjanu, paziņoja Izraēlas premjera birojs. Vizītes "rezultātā Izraēlas un Apvienoto Arābu Emirātu attiecībās notika vēsturisks izrāviens", teikts biroja paziņojumā.
ASV vēstnieks Izraēlā Maiks Hakabijs otrdien paziņoja, Izraēla nosūtījusi pretgaisa aizsardzības sistēmas "Dzelzs kupols" baterijas un personālu to apkalpošanai uz AAE, lai palīdzētu aizsargāt Persijas līča valsti Irānas kara laikā.
AAE diplomātiski atzina Izraēlu 2020. gadā.