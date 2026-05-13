“Un astotajā dienā Dievs radīja stilu": Pāvests “Nike” apavos sajūsmina internetu
Jaunās dokumentālās filmas reklāmas rullītī pamanīta detaļa, kas izraisījusi plašu apspriešanu sociālajos tīklos — pāvests Leons XIV tajā redzams garīdznieka tērpā, bet kājās viņam ir “Nike” sporta apavi. Neierastais tēla salikums ātri kļuva par interneta lietotāju diskusiju tematu.
Pēkšņi visur redzamie attēli ņemti no “Leone a Roma” — Vatikāna veidotas dokumentālās filmas par Čikāgā dzimušā pāvesta gadiem Romā pirms viņa kļūšanas par Katoļu baznīcas augstāko garīdznieku. Tas notika gandrīz pirms gada.
Pope Leo XIV is going viral after being photographed wearing Nike shoes in his full papal outfit pic.twitter.com/dWXzIB0ju6— Dexerto (@Dexerto) May 8, 2026
Tādēļ pāvesta ikdienišķā apavu izvēle, šķiet, nav kāda slepena aizraušanās. Lai gan baznīcas noteikumi attiecībā uz garīdznieku apģērbu balstās tradīcijās un formalitātē, filma, kas paredzēta izplatīšanai Vatikāna mediju kanālos, noteikti tika rūpīgi pārbaudīta, lai tajā nebūtu nekā nepiedienīga. Tāpēc diez vai ir nejaušība, ka publiski kļuva zināms — pāvests Leons valkā tā paša zīmola apavus, ko Maikls Džordans, Serēna Viljamsa un Krištianu Ronaldu.
Sporta apavu entuziasti rūpīgi izpētījuši attēlus, kuros redzams toreiz vēl Roberts Frānsiss Prevosts, cenšoties noteikt, kāds tieši ir balto apavu ar melno “Nike” logo modelis. Daži pieļāva, ka tie varētu būt “Air Force 1” vai “SB Force”, tomēr eksperti apavus identificējuši kā “Nike Franchise Low Plus” — modeli, kas tika pārdots 20. gadsimta 70. un 80. gados un īslaicīgi atgriezās pārdošanā 2008. gadā.
Sociālajos tīklos pāvesta apavu izvēle ātri kļuva par joku un komentāru avotu. Sociālā tīkla "X" lietotāji ironizēja, ka “no pāvesta var aizbraukt no Čikāgas, bet Čikāgu no pāvesta izņemt nevar”, savukārt citi jokoja: “Piedod man, tēvs, jo esmu pārāk stilīgs.” Kāds lietotājs piebilda, ka pāvests “atkārto mēmu”, bet vēl viens komentētājs situāciju rezumēja ar frāzi: “Un astotajā dienā Dievs radīja stilu.”