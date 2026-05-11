Irāna nesaprot, kas Trampam nepatīk "dāsnajā" priekšlikumā
Irānas jaunākais priekšlikums kara izbeigšanai bija saprātīgs un dāsns, pirmdien sacīja Irānas Ārlietu ministrijas preses sekretārs Esmails Bagaei.
"Viss, ko mēs ierosinājām savā tekstā, bija saprātīgas prasības, atbildīgas prasības un dāsni priekšlikumi - ne tikai Irānas nacionālo interešu labā, bet arī visa reģiona un pasaules labā, stabilitātes un drošības labā," preses konferencē, ko pārraidīja Irānas televīzija, pauda ministrijas pārstāvis.
Tramps svētdien nodēvēja Irānas priekšlikumu par "pilnīgi nepieņemamu".
Teherānas prasības ietvēra kara izbeigšanu reģionā, kā arī, kā sacīja Bagaei, "jūras pirātisma pret Irānas kuģiem" izbeigšanu un Irānas aktīvu, kas "ASV spiediena dēļ iesaldēti ārvalstu bankās", atbloķēšanu.
Irānas mediji ziņoja, ka Irānas pretpriekšlikumā iekļautās prasības ietver arī suverenitātes atzīšanu pār bloķēto Hormuza šaurumu un kompensāciju par kara nodarītajiem zaudējumiem.
"Attiecībā uz procesa turpināšanu mēs esam parādījuši, ka, neraugoties uz visiem traucēkļiem, mēs koncentrējamies uz Irānas nacionālajām interesēm. Mēs rīkosimies visos nepieciešamajos veidos, lai nodrošinātu mūsu intereses," sacīja Bagaei, runājot par Trampa iebildumiem pret Irānas plānu.