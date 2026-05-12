Šodien 12:15
IKEA pirmo reizi 40 gadu laikā slēdz veikalu Zviedrijā
Zviedrijas mēbeļu un iekštelpu dizaina veikalu tīkls IKEA paziņojis, ka slēgs vienu no saviem veikaliem Zviedrijā, pirmo reizi pēdējo 40 gadu laikā, raksta "The Nordic Reporter".
Kompānija paziņojusi, ka IKEA Burlengā, kas atrodas valsts dienvidrietumos, turpinās darboties līdz 2027. gadam, pēc tam veikals vairs nebūs pieejams esošajā formātā. Tā vietā tiks atvērts mazāks veikals ikoniskajā Kupolen tirdzniecības centrā.
Uzņēmums šo lēmumu pamato ar to, ka vairāk nekā 20% klienti iepērkas tiešsaistē.
IKEA Burlengā ir viens no jaunākajiem šī uzņēmuma veikaliem Zviedrijā. Tas tika atvērts 2013. gadā.