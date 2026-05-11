Baltais nams nesaudzīgi kritizē Eiropu un dēvē to par terorisma perēkli
Amerikas Savienotās Valstis veltījušas asu kritiku Eiropai, norādot, ka nekontrolētā migrācija un globālisms ir pārvērtis reģionu par terorisma perēkli.
ASV prezidents Donalds Tramps apstiprinājis jaunu pretterorisma stratēģiju, kurā Eiropa atklāti nodēvēta par "terorisma inkubatoru", vēsta ārvalstu mediji.
Jaunajā dokumentā uzsvērts, ka, neraugoties uz stratēģisko partnerību, daudzas Eiropas valstis faktiski ir kļuvušas par ekstrēmistu loģistikas bāzēm. "Nav pieļaujams, ka turīgās NATO valstis kalpo par teroristu finanšu, loģistikas un vervēšanas centriem," teikts stratēģijas tekstā. ASV administrācija uzskata, ka šādu situāciju veicinājusi tieši masu migrācija, kas palikusi bez pienācīgas kontroles.
Dokumenta autori norāda, ka labi organizēti un naidīgi noskaņoti grupējumi savā labā mērķtiecīgi izmanto atvērtās robežas un ar tām saistītos globālisma ideālus. "Ikvienam ir skaidrs, ka atvērtās robežas tiek izmantotas ļaunprātīgi. Jo vairāk attīstīsies šī svešā kultūra un jo ilgāk saglabāsies pašreizējā Eiropas politika, jo vairāk terorisma aktu būs garantēti," brīdina stratēģijas izstrādātāji.
Vienlaikus Baltais nams atzīmē, ka Eiropai vēl ir iespēja mainīt lietu kārtību un novērst traģiskās sekas, ja vien tā spēs saskatīt un atzīt reālos draudus. Vašingtona aicina savus sabiedrotos nekavējoties pārskatīt pieeju ārvalstnieku uzņemšanai, kā arī būtiski pastiprināt robežkontroli un vispārējos drošības pasākumus.
Jāpiebilst, ka Baltais nams par vecā kontinenta nākotni brīdina ne pirmo reizi. Zīmīgi, ka jau ASV 2025. gada nacionālās drošības stratēģijā izskanēja drūma prognoze – migrācijas krīzes un kreisā radikālisma dēļ Eiropai draud pilnīga "civilizācijas izzušana".