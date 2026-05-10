Vai arī Latvijā stipro alkoholu vajadzētu izņemt no lielveikalu plauktiem? Vācijā izskan stingrs priekšlikums
Vācijas ārstu savienība svētdien aicinājusi atļaut tirgot stipros alkoholiskos dzērienus tikai īpašos licencētos veikalos.
"Dzērienu tirdzniecībai ar augstu alkohola procentuālo saturu jānotiek vienīgi licencētos specializētos tirgošanas punktos," savā ikgadējā kongresā Hannoverē lēma Marburgas savienība (Marburger Bund).
Lielveikaliem, degvielas uzpildes stacijām un kioskiem turpmāk nedrīkst ļaut tirgot stipros dzērienus, uzsver kongress.
Marburgas savienība norāda, ka alkohola patēriņš rada Vācijā vienu no lielākajiem novēršamajiem veselības apdraudējumiem un ka īpaša aizsardzība nepieciešama jauniešiem.
Alkohola patēriņa paradumi, kas izveidojas agrā vecumā, rada vēlākas atkarības risku līdz ar veselības un sociālajām problēmām, brīdina ārstu savienība.
Marburgas savienība paudusi arī atbalstu valdības iecerei atteikties no tā dēvētās uzraudzītās dzeršanas, tas ir, no normas, kas ļauj jauniešiem, kas sasnieguši 14 gadu vecumu, vecāku klātbūtnē lietot alu un vīnu.