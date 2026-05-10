Krievijas dalības dēļ Venēcijas biennālē no publikas balvām atsakās desmitiem mākslinieku, tostarp Latvijas paviljons
Solidarizējoties ar Venēcijas biennāles žūriju, kas atkāpās saistībā ar skandālu, ko izsaucis lēmums atļaut izstādē piedalīties Krievijai, gandrīz puse mākslinieku sestdien atteikušies no pretendēšanas uz tā dēvētajām publikas balvām, vēsta tīmekļa mākslas žurnāls "Hyperallergic".
Biennāles žūrija aprīlī paziņoja, ka izslēgs no vērtēšanas valstis, kuru līderu aizturēšanai orderus izdevusi Starptautiskā Krimināltiesa (ICC), tādējādi norādot uz Krieviju un Izraēlu. Nedēļu vēlāk, 30. aprīlī, žūrija paziņoja par savu atkāpšanos.
Izstādes rīkotāji pēc žūrijas atkāpšanās paziņoja, ka tradicionālās Zelta lauvas balvas šogad netiks pasniegtas, bet tā vietā, pamatojoties uz izstādes apmeklētāju balsojumu, tiks sadalītas "Skatītāju lauvas", kas tiks pasniegtas izstādes slēgšanas dienā, 22. novembrī. Vērtējamo mākslas darbu klāstā iekļautas arī Krievijas un Izraēlas ekspozīcijas.
Par solidarizēšanos ar žūriju, atsakoties no pretendēšanas uz publikas balvām, paziņojuši vismaz 54 no 111 māksliniekiem, duetiem un kolektīviem, kā arī 16 nacionālie paviljoni, tajā skaitā arī Latvijas paviljons.
