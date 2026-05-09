Izraēla veikusi triecienus Libānā pa "Hizbollah" objektiem
Izraēlas armija sestdien paziņoja, ka iepriekšējā diennaktī Libānā veikusi triecienus 85 šiītu kaujinieku grupējuma "Hizbollah" objektiem.
To vidū bija ieroču noliktavas, palaišanas platformas un cita militārā infrastruktūra. Armija pamatoja operāciju kā atbildi uz draudiem Izraēlas civiliedzīvotājiem un karavīriem Libānas dienvidos.
Amatpersonas arī ziņoja, ka ir iznīcināts pazemes objekts Bekaas ielejā, ko "Hizbollah", iespējams, izmantoja ieroču ražošanai.
Izraēlas spēki arī uzbruka "Hizbollah" kaujiniekiem Libānas dienvidos.
Izraēlas bruņotie spēki apsūdz "Hizbollah", ka tā pēdējās dienās Libānas dienvidos ir izšāvusi vairākas raķetes uz karavīriem. Nebija ziņu par ievainotiem cilvēkiem.
Pašreizējais pamiera nolīgums ļauj Izraēlai veikt aizsardzības pasākumus pret plānotiem, nenovēršamiem vai notiekošiem uzbrukumiem, bet aizliedz uzbrukuma operācijas Libānas teritorijā.
Konfliktā iesaistītās puses apsūdz viena otru šā nolīguma pārkāpšanā.