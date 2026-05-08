ASV iznīcinātājs apšauda Irānas tankkuģus, kas mēģināja pārraut blokādi
ASV jūras spēku lidmašīna piektdien apšaudījusi divus Irānā reģistrētus tankkuģus, kas mēģināja pārraut ASV īstenoto Irānas ostu blokādi, trešdien paziņojusi Savienoto Valstu armija.
Vašingtona ir piespiedu kārtā apturējusi jau četrus kuģus, kas, pēc tās teiktā, mēģināja pārraut blokādi, kas ir spēkā kopš 13. aprīļa.
ASV Jūras spēku lidmašīna "F/A-18 Super Hornet" apturēja tankkuģus "Sea Star III" un "Sevda", apšaudot to dūmvadus, platformā "X" paziņoja ASV Centrālā pavēlniecība (CENTCOM).
Trešdien "F/A-18 Super Hornet" apturēja Irānā reģistrēto tankkuģi "Hasna", apšaudot kuģa stūri.
19. aprīlī kuģis "Touska", kas arī reģistrēts Irānā, mēģināja pārkāpt blokādi un ignorēja vairākus ASV kuģa brīdinājumus. Visbeidzot amerikāņu karakuģis lika kuģa apkalpei evakuēties no mašīntelpas, kuru pēc tam apšaudīja, paralizējot kuģi.
Irāna kopš 28. februāra atrodas karastāvoklī ar Savienotajām Valstīm un Izraēlu. Kopš 8. aprīļa ir spēkā trausls pamiers.
Irāna kopš kara sākuma faktiski ir nobloķējusi Hormuza šaurumu. ASV sāka bloķēt Irānas ostas pēc neveiksmīgajām ASV un Irānas sarunām Pakistānā.