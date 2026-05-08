Ukraina nav virzījusi dronus pret Latviju, uzsver Sibiha
Ukraina nav virzījusi dronus pret Latviju, sociālo mediju platformā "X" atzīmē Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha.
Ukrainas ārlietu ministrs uzsver, ka pēc dronu incidentiem viņš ir ciešā saziņā ar Latvijas ārlietu ministri Baibu Braži (JV), bet atbildīgās iestādes apmainās ar informāciju, lai noskaidrotu, kas ir noticis.
"Ja tiks apstiprināts, ka tie bija Ukrainas droni, kurus Krievijas elektroniskā karadarbība apzināti novirzīja no kursa un pavērsa pret Latviju, mēs piedāvāsim vissirsnīgāko atvainošanos mūsu latviešu draugiem," pauž Sibiha.
Viņš piemin, ka Ukraina ir atvainojusies visām trim Baltijas valstīm un Somijai par incidentiem, kurus izraisījis Krievijas elektroniskais karadarbība, novirzot Ukrainas dronus. Ukrainas ārlietu ministrs atzīmēja, ka valstu atbildīgās iestādes sadarbojas, lai līdz minimumam samazinātu incidentu atkārtošanos.
Sibiha norādīja, ka pēc Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska norādījumiem tiek apsvērta iespēja nosūtīt Ukrainas ekspertu grupas, lai palīdzētu stiprināt Ukrainu atbalstošo valstu gaisa telpas drošību pret jebkāda veida incidentiem.
Kā ziņots, ceturtdienas agrā rītā Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidoja vairāki bezpilota lidaparāti, no kuriem vismaz viens nokrita Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu. Tiek uzskatīts, ka vēl viens drons varētu būt nokritis nomaļākā vietā, bet cits drons atstājis Latvijas gaisa telpu.
Naftas produktu uzglabāšanas objekta teritorija, kur nokrita drons
Ceturtdienas agrā rītā Rēzeknē notikušajā drona incidentā bojāti četri naftas produktu rezervuāri, kuros naftas produkti neatradās.
Ludzas, Balvu un Rēzeknes apkārtnē esošie cilvēki pēc dronu ielidošanas savos mobilajos tālruņos saņēma šūnu apraides paziņojumus par apdraudējumu gaisa telpā.
Nacionālie bruņotie spēki atgādina, ka kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, ir iespējama tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts.