Jebkurš mēģinājums nogaidīt beidzas letāli. Ukrainas specvienība Zaporižjā likvidē okupantus
Zaporižjas sektorā Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) "Timara" specvienības sastāvā esošās "Himēra" vienības kaujinieki turpina aktīvi izmantot bezpilota lidaparātus, lai sakautu okupantus.
Kaujas operāciju videoierakstus publicēja militārās izlūkošanas preses dienests. "Himēra" droni metodiski attīra teritoriju no Krievijas karaspēka, pārvēršot katru zemes kvadrātmetru par nāvējošu slazdu ienaidniekam.
Okupanti cieš zaudējumus dažādās vietās: pagrabos, meža joslās un pamestās ēkās. Jebkurš mēģinājums pārgrupēties vai nogaidīt uzbrukuma beigas beidzas ar personāla un tehnikas iznīcināšanu. Izlūkdienesta kaujas videoierakstos redzami nāvējoši triecieni ienaidnieka pozīcijām. Viņus nespēj glābt pat rūpīgi sagatavotas patvertnes.
"Himēra" vienībai bezpilota lidaparātu izmantošana ir kļuvusi par daļu no Ukrainas Aizsardzības spēku jaunās taktikas, kur bezpilota lidaparāti uztur pastāvīgu spiedienu uz ienaidnieku. Vienība darbojas visu diennakti, liedzot krieviem iespēju nostiprināt savas pozīcijas ieņemtajās teritorijās.