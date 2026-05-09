Ukraina izstrādājusi mobilu ieroci efektīvai cīņai pret bezpilota lidaparātiem
Ukraina ir izstrādājusi jaunu mobilo lāzersistēmu "Trizub", kas spēj efektīvi iznīcināt ienaidnieka dronus lielos attālumos.
Ukraina ir izstrādājusi modernu lāzersistēmu "Trizub", kas paredzēta bezpilota lidaparātu (UAV) iznīcināšanai. Sistēma pašlaik tiek testēta pēdējā līmenī un jau demonstrē augstu efektivitāti pret izlūkošanas un FPV droniem, ziņo portāls "Militarnij", atsaucoties uz "Celebra Tech".
"Celebra Tech" izstrādātais "Trizub" ir integrēts mobilā piekabes platformā, padarot sistēmu ļoti manevrējamu un viegli izvietojamu dažādās frontes līnijās. Lāzers var trāpīt mērķiem līdz 1500 metru attālumā un potenciāli līdz pat 5 kilometru attālumā, palielinot tā efektivitāti pret uzbrukuma droniem, piemēram, "Shahed".
"Trizub" var izmantot arī stratēģisku objektu aizsardzībai un attālinātai mīnu iznīcināšanai. "Trizub" galvenā iezīme ir mākslīgā intelekta integrācija automātiskai mērķu noteikšanai un izsekošanai bez operatora iejaukšanās. Apvienojot lāzerus ar radariem, sistēma var nekavējoties noteikt dronu trajektoriju, samazinot reakcijas laiku un precīzi trāpot mērķī ar lāzera staru, atspējojot elektroniku vai aizdedzinot drona korpusu.
Projekta izstrāde sākās 2024. gada decembrī, un 2025. gada aprīlī militāristi to pirmo reizi demonstrēja darbībā. Lāzers veiksmīgi apžilbināja optiskās šķiedras FPV drona kameru, padarot to nelietojamu. "Trizub" pašlaik tiek pakļauts pēdējām pārbaudēm un drīzumā tiks publiski prezentēts.