Nāves garneles sasniegušas Somijas ūdeņus
Somijas Vides institūts (Syke) ceturtdien paziņoja, ka tirdzniecības ostas pilsētā Rauma atklāts vēžveidīgais, kas pazīstams kā "nāves garnele".
Šis vēžveidīgais, kas izaug līdz trīs centimetriem, apdraud bezmugurkaulniekus, īpaši sālsūdenī un iekšējos ūdenstilpēs, ziņo institūts. Tāpēc tas var nopietni apdraudēt arī Baltijas jūras bioloģisko daudzveidību, jo tās sāls saturs ir zems.
"Dikerogammarus villosus" jeb "killer garnele" ir vēžveidīgo amfipodu suga, kuras dzimtene ir Austrumeiropas Ponto-Kaspijas reģions, taču tā ir kļuvusi invazīva visā kontinenta rietumu daļā. Apgabalos, kuros tā ir iebrukusi, tā dzīvo plašā biotopu klāstā un medī daudzus citus dzīvniekus
Nāves garneles ir plaši izplatītas Eiropā, un tagad tās atklātas arī Raumas ostā, veicot svešzemju sugu uzraudzību.
1990. gados šī suga izplatījās Eiropas jūrās un upēs. Nāves garneles samazina vietējo sugu skaitu vai izspiež tās, vēsta "Postimees.ee".
Iepriekš šis vēžveidīgais tika atklāts piekrastes apgabalos Latvijā, Lietuvā un Vācijā. Suga tika novērota arī Dānijas un Zviedrijas ezeros; Zviedrijā tā tika novērota 2023. gada pavasarī.
Invazīvo sugu skaits Somijas ūdeņos šajā gadsimtā ir ievērojami palielinājies – pēdējo 30 gadu laikā tika atklātas 20 jaunas sugas.