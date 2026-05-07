Ļi Šanfu tika atcelts no aizsardzības ministra amata 2023. gadā.
Pasaulē
Šodien 18:08
Ķīnā piespriež nāvessodu diviem bijušajiem aizsardzības ministriem
Ķīnas militārā tiesa ceturtdien piespriedusi diviem bijušajiem aizsardzības ministriem nāvessodu ar soda izpildes atlikšanu uz diviem gadiem, kas pēc tam tiks aizstāts ar mūža ieslodzījumu, ziņo Ķīnas mediji.
Bijušie ministri Vei Fenhe un Li Šanfu tika notiesāti par korupciju. Viņiem piespriestie sodi ir bargākie, kādus Ķīnas tiesas piespriedušas augsta ranga militārpersonām prezidenta Sji Dzjiņpina plašās pretkorupcijas kampaņas ietvaros.
Vei un Li, kuri aizsardzības ministra amatu ieņēma no 2018. līdz 2023. gadam, bija arī ietekmīgās Centrālās militārās komisijas locekļi un bieži uzstājās televīzijā.
Vei tika notiesāts par kukuļemšanu, bet Li tika notiesāts par kukuļu pieņemšanu un piedāvāšanu, vēsta ziņu aģentūra "Siņhua". Tiesa viņiem atņēma arī politiskās tiesības uz mūžu, kā arī konfiscēja personiskos īpašumus.
Ķīnā atlikto nāvessodu mēdz aizstāt ar mūža ieslodzījumu, ja šajā laikā notiesātie nepastrādā citus noziegumus.