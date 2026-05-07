Eiropas Savienība novelk sarkano līniju un aizliedz mākslīgā intelekta rīkus, kas ģenerē seksualizētus dziļviltojumus
Eiropas Parlamenta (EP) deputāti un Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis vienojušās aizliegt mākslīgā intelekta rīkus, kas ģenerē seksualizētus dziļviltojumus.
"Šodien ES ir novilkusi sarkano līniju. Mākslīgo intelektu nekad nedrīkst izmantot, lai pazemotu, ekspluatētu vai apdraudētu cilvēkus," ziņu aģentūrai AFP sacīja EP deputāts Maikls Maknamara, norādot, ka ES tiesību akti pirmo reizi konkrēti aizliegs mākslīgā intelekta rīkus, kas ģenerē seksualizētus dziļviltojumus.
Jaunais aizliegums būs daļa no grozījumiem ES visaptverošajos noteikumos par mākslīgo intelektu, kas tika pieņemti 2024. gadā. Uzņēmumiem līdz 2026. gada 2. decembrim būs jāpielāgo savas sistēmas reformētajiem noteikumiem.
EP un ES valstu pārstāvji arī vienojās atlikt jaunu noteikumu ieviešanu attiecībā uz augsta riska mākslīgā intelekta modeļiem, kas tiek uzskatīti par potenciāli bīstamiem drošībai, veselībai vai pilsoņu pamata tiesībām.
Bija paredzēts, ka šie noteikumi stāsies spēkā 2026. gada augustā attiecībā uz autonomām mākslīgā intelekta sistēmām un gadu vēlāk attiecībā uz citos produktos iestrādātiem mākslīgā intelekta rīkiem, taču tagad termiņš atlikts attiecīgi līdz 2027. gada decembrim un 2028. gada augustam. Pirms izmaiņas stāsies spēkā, tās vēl nepieciešams oficiāli apstiprināt EP plenārsēdē un ES dalībvalstīm.
Īlona Maska skandāls
Eiropas Savienība 26. janvārī, uzsāka izmeklēšanu par Īlonam Maskam piederošās platformas "X" mākslīgā intelekta čatbotu "Grok".
Čatbots izraisījusi sašutumu vētru visā aliansē pēc tam, kad tika atklāts, ka lietotāji ar tā palīdzību viegli var seksualizēt sieviešu un pat bērnu attēlus, izmantojot vienkāršus tekstu rīkojumus, piemēram, sniedzot čatbotam komandas: "uzvelc viņai peldkostīmu" vai "noņem viņas drēbes".
Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena jau tobrīd norādīja, ka šādas darbības ir "neiedomājamas" un uzsvēra, ka Eiropā tas netiks pieļauts. Viņa norādīja, ka nevienai tehnoloģiju kompānijai netiks sniegta atļauja pārkāpt bērnu aizsardzības tiesības un izmantot to peļņas gūšanai.