ASV militārā lidmašīna apšaudījusi kuģi, kas mēģināja pārraut Irānas ostu blokādi
ASV jūras spēku lidmašīna apšaudījusi naftas tankkuģi, kas mēģināja pārraut ASV īstenoto Irānas ostu blokādi, trešdien paziņojusi Savienoto Valstu armija.
Šī ir otrā reize, kad ASV armija apšaudījusi kuģi, kas mēģināja pārraut blokādi, ko ASV īsteno kopš 13. aprīļa.
ASV jūras spēki brīdināja Irānā reģistrēto tankkuģi "Hasna", kas bija bez kravas, ka tas pārkāpj blokādi, bet kuģa apkalpe nepakļāvās, tāpēc ASV lidmašīna "F/A-18 Super Hornet" apšaudīja kuģa stūri, padarot to nelietojamu, platformā "X" paziņoja ASV Centrālā pavēlniecība (CENTCOM), piebilstot, ka kuģis "Hasna" vairs nedodas uz Irānu.
19. aprīlī kuģis "Touska", kas arī reģistrēts Irānā, mēģināja pārkāpt blokādi un ignorēja vairākus ASV kuģa brīdinājumus. Visbeidzot amerikāņu karakuģis lika kuģa apkalpei evakuēties no mašīntelpas, kuru pēc tam apšaudīja, paralizējot kuģi.
Irāna kopš 28. februāra atrodas karastāvoklī ar Savienotajām Valstīm un Izraēlu. Kopš 8. aprīļa ir spēkā trausls pamiers.
Irāna kopš kara sākuma faktiski ir nobloķējusi Hormuza šaurumu. ASV sāka bloķēt Irānas ostas pēc neveiksmīgajām ASV un Irānas sarunām Pakistānā.
CENTCOM pirmdien paziņoja, ka vairāk nekā 50 komerciālajiem kuģiem "dots rīkojums apgriezties vai atgriezties ostā, lai ievērotu" blokādi.