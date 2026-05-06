Nausēda: Lietuva ir gatava uzņemt vairāk ASV karavīru
Eiropai jādara viss iespējamais, lai saglabātu sabiedroto spēkus kontinentā pēc tam, kad ASV paziņoja par plāniem izvest 5000 karavīru no Vācijas, trešdien teica Lietuvas prezidents Gitans Nausēda, piebilstot, ka Lietuva ir gatava uzņemt papildu karavīrus.
"Pirmkārt, mums ir svarīgi nodrošināt, lai šie karavīri, kurus, iespējams, izvedīs no Vācijas, paliktu Eiropā," Nausēda sacīja žurnālistiem.
Kā teica Lietuvas prezidents, ir ļoti svarīgi, lai Vašingtonas uzmanība reģionam paliktu nemainīga, un NATO sabiedrotajiem jānodrošina, ka ASV neatsakās no Eiropas.
ASV prezidents Donalds Tramps sestdien brīdināja par plāniem krasi samazināt Vācijā dislocēto amerikāņu karavīru skaitu, papildus Pentagona jau paziņotajam karavīru skaita samazinājumam Vācijā par 5000.
Nausēda uzsvēra, ka rotācijas gadījumā Lietuva ir gatava uzņemt tik daudz sabiedroto, cik vien tā spēj.
"Līdz 2027. gada beigām mēs gaidām 5000 vācu karavīru. Mūsu teritorijā atrodas vairāk nekā 1000 ASV karavīru, un mēs noteikti būtu gatavi uzņemt vēl vairāk nākotnē un izpildīt visas savas saistības attiecībā uz infrastruktūru," teica Nausēda.
ASV karavīri Lietuvā rotācijas kārtībā atrodas ar pārtraukumiem kopš 2014. gada pavasara, bet smagie bataljoni tiek izvietoti kopš 2019. gada. Kopš 2022. gada Lietuvā dislocētais ASV bataljons ir papildināts ar artilērijas vienību.