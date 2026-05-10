Bērni ticēja, ka māte viņus pametusi: pēc 20 gadiem atklājās skarba patiesība
2005. gada janvārī Francijas ziemeļaustrumos tika atrastas mucā paslēptas sievietes mirstīgās atliekas. Tā kā toreiz neizdevās noteikt upura identitāti, izmeklētāju vienīgais pavediens bija viņas zobi. Lietas materiālos šis moments tika minēts kā "sieviete ar dārgo zobu kronīti no Ričmondas". 20 gadus šī lieta tā arī palika neatklāta.
Pagrieziena punkts notika pavisam nesen, kad tiesu eksperti atsāka lietu un izmantoja mūsdienīgu metodi: upura DNS tika ielādēts publiskajās ģenētikas pārbaudes datubāzēs. Šis solis galu galā noveda izmeklētājus pie mirušās sievietes radiniekiem.
Izrādījās, ka mucā atrastā nogalinātā bija četru bērnu māte Hakiema Bukerui, par kuru ģimene kādu laiku iepriekš ziņoja policijai par pazušanu. Bērni, kas tagad jau bija izauguši, divdesmit gadus dzīvoja pārliecībā, ka māte vienkārši aizbēgusi un pametusi viņus uz visiem laikiem.
"Uzmanieties, tagad mums ir paskaidrojums: jūsu māte ir mirusi. Viņu atrada mucā, un jūsu tēvs, šķiet, ir saistīts ar šo slepkavību," stāstīja advokāts Aleksandrs Butjē.
Izmeklēšanas gaitā aizdomas krita uz upures vīru. Vīrietis tika aizturēts 2025. gada jūnijā, bet pēc trīs mēnešiem tika atbrīvots ar tiesas uzraudzību. Atbrīvošanas iemesls bija cienījamais vecums un pasliktinājies veselības stāvoklis.
Šis gadījums ir vēl viena uzvara starptautiskajā "Interpol" kampaņā "Atpazīsti mani". Tas jau ir piektais upuris, kuram, pateicoties šai iniciatīvai, tika atgriezts vārds, raksta "Postimees.ee".