Pasaulē
Šodien 13:34
Kaķis brīnumaini izdzīvo pēc kritiena no 41. stāva. VIDEO
Mēdz teikt, ka kaķiem ir deviņas dzīvības, un to var droši attiecināt uz kādu kaķi Ķīnā, kuram palaimējās izdzīvot pēc kritiena no 41. stāva.
Ķīnas sociālajā tīklā “Douyin” 25. aprīlī publicēts video par kādu kaķi Čuncjinas pilsētā valsts vidienē, kurš nokritis no milzu augstceltnes. No drošas nāves viņu paglāba apakšstāvā esošā burbuļtējas veikala saulessargs, kurš amortizēja kritienu.
Veiksminieka saimniekam nācās veikala īpašniekam segt skādi 1300 juaņu (nepilnu 163 eiro) apmērā, bet kaķim nāksies uzmanīgāk izturēties pret atlikušajām astoņām dzīvībām.