ASV zemo cenu lidsabiedrība "Spirit Airlines" atcēlusi visus lidojumus
ASV zemo cenu lidsabiedrība "Spirit Airlines" sestdien paziņoja, ka atcēlusi visus savus turpmākos lidojumus un paziņojusi, ka degvielas cenu kāpuma dēļ pārtrauc savu darbību.
ASV prezidents Donalds Tramps iepriekš pauda ieinteresētību organizēt pasākumu kopumu, lai glābtu tūkstošiem darbavietu lidsabiedrībā, kas 2025. gadā divreiz bija iesniegusi bankrota pieteikumus.
"Spirit Airlines" mātesuzņēmums "Spirit Aviation Holdings" sestdien paziņojumā presei norādīja, ka ir "sācis organizētu darbības pārtraukšanu". "Visi "Spirit" lidojumi ir atcelti, un "Spirit" viesiem nevajadzētu doties uz lidostu," paziņoja uzņēmums.
"Spirit Airlines" sāka darbību 1992. gadā. 2024. gadā lidsabiedrība nodarbināja vairāk nekā 11 000 cilvēku. Aviokompānija februārī paziņoja par "principiālu vienošanos" ar kreditoriem par parādu restrukturizāciju, norādot, ka cer izkļūt no bankrota līdz vasaras sākumam. Taču degvielas cenu kāpums, ko izraisīja ASV un Izraēlas karš pret Irānu, deva smagu triecienu grūtībās nonākušajam uzņēmumam.