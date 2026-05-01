Tramps gatavojas noteikt 25% tarifu automašīnu importam no ES
ASV prezidents Donalds Tramps piektdien paziņojis, ka no nākamās nedēļas paaugstinās tarifu no Eiropas Savienības (ES) importētajiem vieglajiem un kravas automobiļiem līdz 25%.
"Ar prieku paziņoju, ka, pamatojoties uz to, ka Eiropas Savienība neievēro mūsu pilnībā saskaņoto tirdzniecības vienošanos, nākamnedēļ es paaugstināšu tarifus Eiropas Savienības vieglajiem un kravas automobiļiem, kas tiek ievesti ASV. Tarifs tiks palielināts līdz 25%," pavēstīja Tramps. Prezidents nepaskaidroja, kā, viņaprāt, ES ir pārkāpusi tirdzniecības vienošanos.
Tramps atkārtoja, ka gadījumā, ja Eiropas uzņēmumi savus transportlīdzekļus ražos ASV, tarifi netiks piemēroti.
Viņš apgalvoja, ka ASV "pašlaik tiek būvētas daudzas automobiļu un kravas automašīnu rūpnīcas, kurās ieguldīti vairāk nekā 100 miljardi dolāru", ko viņš nosauca par rekordu.
Pagājušajā vasarā Tramps un Eiropas Komisijas (EK) priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena noslēdza pamata vienošanos par visaptverošu tarifu likmi 15% apmērā lielākajai daļai ES eksporta. Šo likmi paredzēts piemērot arī Eiropas automašīnām un automašīnu detaļām.