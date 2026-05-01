Šodien 16:33
Nīderlande lūdz Eiropas palīdzību - jau vairākas dienas neizdodas apdzēst ugunsgrēkus armijas poligonos
Nīderlande lūgusi citu Eiropas valstu palīdzību cīņā ar ugunsgrēkiem armijas poligonos.
Atsaucoties šim lūgumam, Nīderlandē piektdien ieradās ugunsdzēsēji no Vācijas, Beļģijas un Francijas.
Nīderlande pirmo reizi ir lūgusi ārvalstu palīdzību cīņā ar meža ugunsgrēkiem, norādīja vietējās varasiestādes.
Ugunsgrēks, kas trešdien izcēlās armijas poligonā aptuveni 80 kilometrus uz austrumiem no Amsterdamas, strauji izplatījās un joprojām netiek kontrolēts. Kopš tā laika izcēlušies vēl citi ugunsgrēki citos armijas poligonos, tostarp valsts dienvidos.
Ugunsgrēku cēlonis joprojām nav noskaidrots. Eksperti pieļauj, ka sausuma dēļ ugunsgrēkus varētu būt izraisījušas mācības, kurās izmantotas sprāgstvielas.
Cīņu ar ugunsgrēkiem apgrūtina liels sausums un neierasts siltums.