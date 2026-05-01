Tramps apsver ASV karavīru skaita samazināšanu Itālijā un Spānijā
ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien sacīja, ka viņš varētu daļēji izvest ASV militāro kontingentu no Itālijas un Spānijas, ņemot vērā šo valstu pretošanos karam pret Irānu.
Dienu pims tam Tramps bija paziņojis, ka ASV apsver savu karavīru skaita samazināšanu Vācijā.
"Jā, varbūt, varbūt es to darīšu? Kāpēc lai es to nedarītu?" Tramps sacīja reportieriem Ovālajā kabinetā, atbildot uz jautājumu, vai viņš apsvērtu amerikāņu karavīru skaita samazināšanu arī Spānijā un Itālijā.
"Itālija mums nav nekādi palīdzējusi, un Spānija ir bijusi briesmīga, pavisam briesmīga."
Tramps trešdien sacīja, ka Vašingtona pēta un izskata iespējamu karavīru skaita samazināšanu Vācijā" un viņš pieņemtu lēmumu par to "īsā laika periodā".
2025. gada 31. decembrī Vācijā bija 36 436 ASV aktīvā dienesta karavīri, Itālijā - 12 662, bet Spānijā - 3814 ASV karavīri.
Tramps ir ļoti kritiski noskaņots pret citām NATO valstīm, kas nav palīdzējušas ASV un Izraēlas militārajai operācijai pret Irānu vai nav iesaistījušās Hormuza šauruma atkalatvēršanā.
Tramps aprīlī negaidīti kritizēja savu bijušo labējo sabiedroto Itālijas premjerministri Džordžu Meloni, paziņojot Itālijas laikrakstam "Corriere della Sera", ka Meloni trūkst "drosmes" saistībā ar Irānu.
Pagājušonedēļ tika ziņots, ka ASV varētu mēģināt panākt Spānijas dalības NATO apturēšanu, jo šīs valsts atteicās atbalstīt militārās operācijas pret Irānu. Tramps arī kritizējis Madridi par aizsardzības izdevumu nepalielināšanu.