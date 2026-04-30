Izraēla patriec krievu kuģi ar zagtajiem Ukrainas graudiem, reaģējot uz Kijivas sašutumu
Pēc spēcīga Ukrainas protesta Izraēla nolēmusi neatļaut izkraut kuģi "Panormitis", kas transportē graudus no Krievijas okupētajām Ukrainas teritorijām. Kuģis "Panormitis", kas reģistrēts Panamā, transportē graudus no Krievijas okupētajām Ukrainas teritorijām, ziņoja amerikāņu tīmekļa medijs "Axios". Ukraina uzskata tos par zagtiem graudiem.
Israeli grain importer Zenziper Grains and Feedstuffs Importers Ltd. has cancelled a ~25,000-ton grain shipment aboard Russian ship PANORMITIS after controversy over stolen Ukrainian grain.— Clash Report (@clashreport) April 30, 2026
Cargo (wheat + barley, ~$7M) now rejected.
Ship leaving Haifa to find another buyer.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis brīdināja par sankcijām visām tirdzniecībā iesaistītajām pusēm, un Ukrainas Ārlietu ministrija otrdien izsauca Izraēlas vēstnieku, lai izteiktu protestu pret kuģa ienākšanu Haifas ostā. Savukārt Izraēlas ārlietu ministrs Gideons Sārs aicināja Ukrainu sniegt pierādījumus, kas pamatotu tās apgalvojumus.
Aprīļa vidū kuģis "Abinsk" ieradās Haifā ar tādas pašas izcelsmes labību. Ukraina protestēja un pieprasīja kuģi aizturēt, taču toreiz Izraēlas varasiestādes nereaģēja.
Izraēlas mediji ziņo, ka "Panormitis" krava Haifas ostā netiks pieņemta.
Saskaņā ar Izraēlas ziņu portālu "ynet" Izraēlas Graudu importētāju asociācija paziņojusi, ka graudu importēšanas uzņēmums "Zenziper" bija spiests atteikties no "Panormitis" kravas. Pastāvēja aizdomas, ka kravā ir graudi no Krievijas okupētajām Ukrainas teritorijām.
Asociācija paziņoja, ka Krievijas piegādātājam būs jāatrod cita osta, lai izkrautu kravu.