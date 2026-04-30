Pēc publiskas vārdu apmaiņas ar Mercu Tramps draud samazināt ASV karavīru skaitu Vācijā
ASV prezidents Donalds Tramps trešdien paziņoja, ka ASV apsver savu karavīru skaita samazināšanu Vācijā.
"ASV pēta un izskata iespējamu karavīru skaita samazināšanu Vācijā, ar apņemšanos to izdarīt nākamajā īsajā laika periodā," Tramps rakstīja savā sociālo mediju platformā "Truth Social".
Tramps otrdien bija izteicis pārmetumus Vācijas kancleram Frīdriham Mercam par ASV uzbrukumu Irānai kritizēšanu.
Mercs "nezina, par ko viņš runā", Tramps otrdien rakstīja platformā "Truth Social". Nav brīnums, ka "Vācijai klājas tik slikti gan ekonomiskā ziņā, gan citādi!" piebilda Tramps.
Mercs trešdien Berlīnē pateica, ka viņa attiecības ar Trampu "saglabājas - vismaz manuprāt - tikpat labas kā vienmēr". "Mums vēl ir konstruktīvas diskusijas vienam ar otru," sacīja Mercs.
Eiropā ilgus gadus ir pastāvējušas desmitiem lielu ASV militāro bāzu. Vācijā starp šīm bāzēm ir ASV Eiropas pavēlniecība (EUCOM) Štutgartē un Ramšteinas aviobāze Reinzemes-Pfalcas federālajā zemē.
Pērn Eiropā bija stacionēti aptuveni 80 000 ASV karavīru.