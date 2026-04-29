Slovākijas premjerministrs Roberts Fico.
Šodien 16:44
Kremlis apstiprina Fico dalību 9. maija militārajā parādē
Slovākijas premjerministrs Roberts Fico dosies uz Maskavu, lai atzīmētu Otrā pasaules kara beigas, un apmeklēs 9. maija militāro parādi, paziņojis Krievijas diktatora Vladimira Putina palīgs Jurijs Ušakovs.
Ušakovs žurnālistiem apstiprināja, ka Fico apmeklēs 9. maija parādi kā viens no ārvalstu viesiem. Viņš neprecizēja, kas vēl, izņemot Slovākijas premjerministru, 9. maijā apmeklēs Krieviju.
"Par Fico ir daudz runāts, tāpēc attiecībā uz Fico es varu apstiprināt," atbildot uz žurnālistu jautājumu, sacīja Ušakovs.
Iepriekš mediji, atsaucoties uz Fico paziņojumu, rakstīja, ka Slovākijas valdības vadītājs ir nolēmis nepiedalīties 9. maija militārajā parādē Maskavā, taču nav atteicies no brauciena uz Krieviju.
Ar 9. maija parādi Maskavā tiek atzīmēta tā dēvētā Uzvaras diena, pieminot nacistiskās Vācijas sakāvi.