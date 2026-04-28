Serbija sarūpē "dāvanu" Čečenijas diktatoram Kadirovam
Serbijas varasiestādes atcēlušas lēmumu par pilsonības piešķiršanu Kremļa saimnieka Vladimira Putina ietekmīgākā vasaļa, Čečenijas diktatora Ramzana Kadirova māsasdēlam Jakubam Zakrijevam, vēsta serbu medijs "Nedeljnik".
Tas, ka Zakrijevam ir Serbijas pilsonība, rada "draudus sabiedriskajai drošībai", lēmumu juridiski pamatoja varasiestādes. Lēmumu par pilsonības anulēšanu parakstījis premjerministrs Džuro Macuts.
Par to, ka Zakrijevam piešķirta Serbijas pilsonība, "Nedeljnik" ziņoja sestdien. Pēc tam šī ziņa plaši izskanēja serbu un krievu medijos.
Zakrijevs savulaik bijis Čečenijas galvaspilsētas Groznijas mērs, kā arī vadījis Čečenijas līdera un valdības administrāciju.
Zakrijevs 2023. gada jūlijā kļuva par nacionalizētā uzņēmuma "Danone Rossija" ģenerāldirektoru.
Jāpiebilst, ka Ramzans Kadirovs ir viens no ietekmīgākajiem cilvēkiem Krievijā, un ir vienīgais Krievijas federālā subjekta vadītājs, kuram, saglabājot uzticību Putinam, savā teritorijā ir praktiski neierobežota vara.