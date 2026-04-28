Vai jaunais Irānas līderis Modžtaba Hameneji ir miris? Pēc savādas freskas atklāšanas iedzīvotāju vidū palielinājušās spekulācijas. FOTO
Pēc savādās freskas atklāšanas Irānā palielinājušās spekulācijas, ka jaunais valsts līderis Modžtaba Hameneji, kurš kopš stāšanās amatā nav redzēts sabiedrībā, iespējams, ir miris.
Minētā freska tika atklāta Rietumos no Irānas pilsētas Kašanas. Tās nosaukums ir "Lielās cīņas mocekļi", un freskā attēloti Irānas augstākie politiskie un militārie vadītāji, kas šobrīd ir miruši. Viņu vidū ir, piemēram, Irānas Revolucionārās Gvardes bijušais līderis Kasems Soleimens, kas tika nogalināts 2020. gadā ASV operācijas laikā un bijušais Irānas prezidents Ebrahims Raisi, kas gāja bojā 2024. gadā helikopera avārijā.
Tāpat freskā attēlots Irānas augstākais līderis Modžtaba Hameneji, kurš publiski nav redzēts kopš šī gada 28. februāra, kad rūpīgi izplānotas ASV un Izraēlas operācijas laikā tika nogalināts viņa tēvs Ali Hameneji un virkne Irānas drošības spēku pārstāvju.
Turklāt šī nav vienīgā Teherānas režīma kļūda pēdējo dienu laikā, kas ļāvusi uzvirmot šādām runām. Piemēram, nesenā publikācijā Irānas ziņu aģentūra "Tasnim", kas saistīta ar Islāma revolucionāro gvardi, nodēvēja Hameneji par "revolūcijas mocekļu līderi" - šādu terminu parasti lieto runājot par mirušām personām, kas gājušas bojā kādas kustības vārdā. Islāma Republikas amatpersonas vēlāk paziņoja, ka šāds definējums ziņu kanālā esot bijusi kļūda.
Jau ziņots, ka šī gada 8. martā Irānas varas iestādes ziņoja, ka Irānā ir iecelts jauns augstākais līderis Modžtaba Hameneji. Kopš stāšanās amatā viņš publiski ne reizi nebija manīts. Dienā, kad Modžtaba Hameneji tika iecelts amatā, sabiedrībai tika parādīta kartona izgriezuma figūra ar viņa seju, savukārt viņa pirmā "uzruna tautai" tika nolasīta valsts pārvaldītajos plašsaziņas līdzekļos aptuveni divas nedēļas pēc Modžtabas iecelšanas amatā.