Ukrainas Ārlietu ministrija izsauc Izraēlas vēstnieku saistībā ar zagto graudu kuģi.
Šodien 08:01
Ukrainas Ārlietu ministrija otrdien izsaukusi Izraēlas vēstnieku, lai izteiktu protestu pret vēl viena kuģa ar labību no Krievijas okupētajām teritorijām ienākšanu Haifas ostā, platformā "X" paziņoja Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha.
Kuģis "Panormitis", kas reģistrēts Panamā, transportē graudus no Krievijas okupētajām Ukrainas teritorijām, vēsta amerikāņu tīmekļa medijs "Axios". Ukraina uzskata tos par zagtiem graudiem.
Aprīļa vidū kuģis "Abinsk" ieradās Haifā ar tādas pašas izcelsmes labību. Ukraina protestēja un pieprasīja kuģi aizturēt, taču Izraēlas varasiestādes nereaģēja.
"Ir grūti saprast, kāpēc Izraēla pienācīgi nereaģēja uz Ukrainas likumīgo protestu par iepriekšējo kuģi, kas Haifā nogādāja zagtas preces," norādīja Sibiha.