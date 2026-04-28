Pasaulē
Šodien 07:28
Smaga vilcienu sadursme Indonēzijā: vismaz 14 bojāgājušie un desmitiem ievainoto
Indonēzijā pie Džakartas pirmdienas vakarā notika divu vilcienu sadursme, kurā gājuši bojā vismaz 14 cilvēki, bet desmitiem guvuši ievainojumus.
Valsts dzelzceļa kompānija KAI otrdien pavēstīja, ka 14 cilvēki ir gājuši bojā, bet 84 ir ievainoti.
Katastrofas vietā otrdienas rītā turpināja strādāt glābēji. Saskaņā ar KAI preses sekretāres teikto vrakā vēl bija iesprostoti divi dzīvi cilvēki.
Sadursme notika, tālsatiksmes vilcienam ietriecoties stāvošā pasažieru vilcienā Bekasi Austrumu stacijā apmēram 25 kilometru attālumā no Džakartas.
Visi upuri atradās pasažieru vilcienā, kas bija apstājies stacijā. Vilcienā, kas tajā ietriecās, bija ap 240 pasažieru, kas visi ir droši evakuēti.