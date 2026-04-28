Zelenskis uzskata Ukrainas pievienošanos ES par miera vienošanās daļu
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pirmdien lika saprast, ka uzskata Ukrainas pievienošanos Eiropas Savienībai (ES) par svarīgu miera vienošanās sastāvdaļu.
Zelenskis savā videouzrunā pirmdienas vakarā arī sacīja, ka "mūsu valsts atjaunošana pēc kara" ir priekšnoteikums "reālam mieram Eiropā".
Viņš arī paziņoja, ka vajag respektēt Ukrainas robežas un suverenitāti un ka valstij vajag piešķirt drošības garantijas.
Zelenskis atzīmēja, ka Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā 2022. gada februārī notika pēc Maskavas īstenotās Krimas pussalas okupācijas un aneksijas.
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs pirmdien bija raksturojis lielāku Ukrainas integrāciju ES kā svarīgu pamatu Krievijas agresijas kara izbeigšanai.
Mercs tomēr pilnībā neizslēdza iespējamibu, ka Ukrainai nāktos atteikties no savas teritorijas daļas. Lai tas tiktu akceptēts referendumā, Kijivai jāpiedāvā pilntiesīgas dalības ES perspektīva, sacīja Mercs.
Saskaņā ar Pasaules Bankas aplēsēm finansiālās vajadzības kara izpostītās valsts atjaunošanai ir ekvivalentas aptuveni 500 miljardiem eiro. Saskaņā ar Ukrainas datiem valsts kopš kara sākuma jau ir saņēmusi apmēram 150 miljardus eiro no ārvalstu ziedotājiem sava nacionālā budžeta finansēšanai.
ES 23. aprīlī apstiprināja 90 miljardu eiro aizdevumu Ukrainai.